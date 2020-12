A Prefeitura de Campo Grande vai iniciar frentes de obras para recapeamento de 50 quilômetros de ruas na Capital. O projeto integra o Programa Reviva Mais Campo Grande, que dentre outras ações, prevê a execução de 200 km pavimentação, entre asfalto novo e recapeamento.

A primeira frente de recapeamento , que já tem até o contrato da obra assinado, atuará na Avenida Marechal Deodoro, onde está programado um corredor do transporte coletivo que ligará os terminais Bandeirantes e Aero Rancho. São 5,5 km, somando as duas pistas, desde o Trevo Imbirussu até às proximidades do Hospital Regional. O investimento é de R$ 11,4 milhões, incluindo drenagem, quatro estações de pré-embarque e sinalização.

Já está em fase de análises das propostas (seis empresas se habilitaram) a licitação para a execução de 35,2 km de recapeamento nas regiões urbanas do Anhanduizinho (6,3 km); Bandeira (8,1 km); Centro ( 1,4 km); Prosa (10,6 km) e Imbirussu (8,6 km). O projeto orçado em R$ 24,3 milhões abrangerá 33 ruas .

A segunda fase do projeto , mais 8,3 km nas regiões urbanas do Anhanduizinho, Bandeira e Lagoa , será licitada neste mês. No Lagoa, o recapeamento incluirá as ruas Fátima do Sul e Península, prolongamentos da Rua Souto Maior ( já recapeada), concluindo o acesso ao conjunto Coophavila 2 pelo Jardim Tijuca.

No Bandeira, será concluído o recapeamento na Avenida Três Barras, onde já foi feito até as proximidades com a rotatória com a Avenida José Nogueira Vieira. Os dois projetos contarão com recursos do Orçamento Geral da União (R$ 30,5 milhões).

Recapeamento Fase 1

Anhanduizinho –

Aero Rancho: Santa Quitéria, Avenida Campestre,Lagoa da Prata e Divisão

Bairro Pioneiros – Ana Luiza de Souza

Bandeira –

Ruas Paraisopolis, Júlio Verne , Rua dos Democráticos; Professor Hilário Rocha ; Vitor Meireles e Santana .

Prosa –

Ruas Jeribá; Hernelita Oliveira Gomes ; Vitorio Zeola; Paulo Machado; Pedro Martins; Olímpio Klafke; Capiatã; Giocondo, Autonomista e Luciana

Imbirussu-

Avenida Aeroporto; Rua Yokoama; Taquari; Capibaribe; Ministro José Linhares; dos Andradas; Presidente Café Filho e Avenida Murilo Rolim Júnior.

Recapeamento fase 2

Anhanduizinho –

Ruas Barra Mansa e Bom Sucesso

Lagoa –

Fátima do Sul e Península

Bandeira –

Rua Manoel de Oliveira Gomes; Alencarliense Alves ; avenidas Três Barras; Orlando Daros; Estrela do Sul e Nicomedes Vieira Rezende