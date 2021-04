A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), vai restaurar monumentos em Campo Grande. O monumento maçônico “O Aprendiz”, localizado na rotatória da Coca-Cola, entre as avenidas Gury Marques e Interlagos, será o primeiro a receber os cuidados.

Em setembro do ano passado, a estátua sofreu ação de vandalismo. À época, o monumento foi limpo, mas seguiu com algumas avarias. O processo de restauração deve demorar cerca de vinte dias para ser finalizado, de acordo com Anor, o artista plástico criador do monumento. “Este monumento demorou cerca de dois meses para ser feito. Foi esculpido em 2004 e instalado em 2005. A figura representa ‘o Aprendiz se lapidando’ com o conhecimento recebido, eliminando a pedra bruta”, explica Anor.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, destaca o empenho da equipe para restaurar monumentos importantes para resgate histórico e fortalecimento do turismo.. “É um importante passo para conseguirmos promover o Turismo e valorizar o Patrimônio de nossa Capital. Campo Grande ficará ainda mais bonita e, dessa forma, atrairemos ainda mais visitantes”, pontua. Os próximos monumentos a serem restaurados até o final do ano serão o “Obelisco”, localizado no cruzamento da Afonso Pena com a José Antônio, “O Beijo”, localizado na rotatória do Lago do Amor, o “Carro de Boi”, em frente ao Horto Florestal, e o “Ninhal”, no final da avenida Afonso Pena.