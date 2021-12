A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), com realização do Firebikers Team, em parceria com duas empresas privadas (Ipê Multi e a AZ Eventos 0esportivos), lança neste domingo (19), às 7 horas, a “Rota Turística de Bike – Campo Grande/Rochedinho”.

As empresas já estão há meses fazendo testes desta rota, incluindo saídas aos finais de semana e, com a chegada das férias passarão a fazer este roteiro em dias de semana também. Foram feitas algumas reuniões e visitas ao local, incluindo um passeio técnico que saiu da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e encerrou no distrito de Rochedinho.

Para torná-la ainda mais segura, a Sectur irá instalar um contêiner de suporte aos ciclistas. De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, é uma alegria poder entregar mais esse produto turístico para a cidade. “Essa já era uma rota conhecida dos ciclistas que gostam de pegar a estrada para longos trajetos. Entregá-la agora, num formato de produto turístico, é um passo importante não só para o Turismo, como também para o Esporte”, explica.

O presidente do Firebikers, Joilson Santos de Paula, ressalta que esta primeira saída será a apresentação da Rota Oficial a ciclistas que já têm o costume de fazer o trajeto e também aos que nunca foram para o distrito. “A proposta é realizar um passeio com todo o aparato de segurança e apoio para que aqueles que nunca fizeram, por acharem que não conseguem, ou que ficariam pelo caminho desamparados, possam fazer”, diz.

Ainda segundo Joilson, a partir do ano que vem, ocorrerá também o E-Pedal Rochedinho, com e-bikes (pedal assistido). “Esse será um passeio em que as pessoas, obrigatoriamente, terão que pedalar para a parte elétrica da bike funcionar a auxiliar o ciclista, diminuindo o esforço realizado e oferecendo a oportunidade dele terminar o pedal, que jamais conseguiria se estivesse numa bike comum”, completa.

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul vem fazendo melhorias na sinalização, uma vez que a rodovia que liga Campo Grande ao Distrito é a MS 010 de responsabilidade do Estado. Para participar da primeira saída da Rota Oficial acesse o link: https://forms.gle/ByvozXjrkrXBtAVa9 . Este primeiro passeio é gratuito.