A Prefeitura de Campo Grande por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), após levantamento técnico seguindo as diretrizes do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e de realizar analise de fluxos dos locais, instalou seis novos conjuntos semafóricos que vão trazer mais segurança e fluidez para o trânsito da Capital.

As novas sinalizações estão localizadas nos cruzamentos da Ministro João Arinos com a Manoel de Oliveira Gomes e com a Agulhas Negras; Domingo Jorge Velho com a Bom Pastor e com a Rita Vieira; Marinha com a Península e Evelina Silingardi com a Lúcia dos Santos.

A previsão é de que os semáforos sejam ativados ainda nesse final de semana para aumentar a capacidade dos veículos de trafegarem nas vias, melhorando a qualidade de vida, fornecendo aos motoristas a condição de decisão para cruzar a rua com segurança; além de garantir a boa convivência entre os veículos e os pedestres.

Segundo a equipe de instalação semafórica, a medida também vai de encontro com o pedido de condutores e moradores dos locais. Hoje, a Capital possui um parque semafórico de, aproximadamente, 580 semáforos instalados e em funcionamento.