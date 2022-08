A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), publicou nesta quarta-feira (10), em Diário Oficial, a instituição do Centro de Operações de Emergências em Saúde (COES). O comitê irá tratar sobre emergências em saúde pública de importância nacional (ESPIN), como é o caso de epidemias de dengue e Covid-19.

“A cada nova situação de ESPIN, um novo comitê era instituído. Agora, com o objetivo de mantermos uma equipe coesa nas tratativas destes assuntos relacionados a emergências de importância nacional no âmbito da saúde pública, temos um único comitê que se reunirá de acordo com a avaliação de necessidade”, explica o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

O COES é de responsabilidade da Superintendência de Vigilância em Saúde, uma vez que compete ao setor o acompanhamento do aumento de casos e definição e endemias e epidemias. O grupo tem como objetivo planejar e organizar medidas que deverão ser empregadas para conter ou alertar a respeito destas emergências.

Também está entre as atribuições do COES capacitação dos profissionais da saúde, sejam eles do setor público ou privado, assim como a divulgação de informações relacionadas às ESPINs à população.

“Dentre os assuntos abordados pelo comitê, estão a Dengue, Monkeypox e Covid-19, por exemplo. Todo e qualquer assunto relacionado à Emergências em Saúde Pública de Importância Nacional serão retratados nas reuniões”, conclui o secretário.