Prefeitura intensifica recuperação de vias na região do Noroeste, Itatiaia e Jardim Inápolis

A Prefeitura de Campo Grande realiza diariamente os serviços de manutenção na infraestrutura de toda a cidade, visando a qualidade de vida da população, a mobilidade urbana e um ambiente adequado para o desenvolvimento da cidade. Nesta semana, as equipes, que atuam espalhadas pelas 7 regiões da cidade, intensificaram os serviços nas vias não pavimentadas do Los Angeles, inclusive com reparo da rua de acesso a unidade de saúde daquele bairro.

No Riviera Park, região do Lagoa, também está sendo feito um trabalho intensivo nas vias, melhorando a trafegabilidade das ruas. Outros bairros como Jardim Noroeste, Itatiaia e Jardim Inápolis também estão com os serviços de manutenção nas vias esta semana.

A operação tapa-buracos, intensificada nos últimos meses, está em ação no Residencial Gama, Jardim Corcovado, Núcleo Industrial, São Francisco, Santa Fé, Conjunto Mata do Jacinto, Pioneiros, Jardim Monumento e Vila Ipiranga. Têm sido reparados cerca de 2 mil buracos diariamente, desde a melhoria das condições climáticas que permitem a realização do serviço.

Os serviços de revisão de luminárias estão atendendo as solicitações dos moradores de diversos bairros na capital. Nesta semana os serviços foram intensificados nas seguintes regiões: Vila Marcos Roberto, Jardim Nashiville, Vila Moreninha II, Jardim Paulista, Centro, Santo Antônio, Vila Bordon, Núcleo Habitacional Buriti, Jardim Santa Emília, Jardim Noroeste, Mata do Jacinto, Coronel Antonino, Jardim Presidente e Jardim Anache.

Outros bairros também estão na programação da prefeitura, sobretudo em situações emergenciais que ofereçam risco à segurança dos moradores.

As comunidades rurais de Campo Grande também são alvo da ação da prefeitura nesta semana. As seguintes estradas estão recebendo serviços: CG 165 (Cascalho), CG 286 (Execução de Aterro), CG 342 (Aterro e Contenção de Erosão), CG 254 (Raspagem e Cascalhamento) e CG 264 (Raspagem da via).

Os serviços realizados como troca de lâmpadas, tapa buracos e manutenção de vias não pavimentadas são ininterruptos e seguem uma programação orientada por critérios técnicos combinados com as solicitações feitas pelo Fala CG 156 (telefone, app e internet).