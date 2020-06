A Prefeitura de Campo Grande irá prorrogar por mais 15 dias as barreiras sanitárias instaladas nas saídas para São Paulo, Três Lagoas e Sidrolândia, com o objetivo de orientar motoristas e passageiros sobre as medidas de prevenção ao Covid-19, além de identificar e testar casos suspeitos. A previsão inicial era encerrar os trabalhos na próxima terça-feira (22), mas devido aos resultados positivos e necessidade de manter a vigilância dos principais acessos à cidade, houve consenso em estender até o dia 07 de julho.

Nesta quarta-feira (17) cerca de 100 servidores de diversas secretarias começaram a ser capacitados pela equipe técnica da Vigilância Sanitária Municipal para atuarem em conjunto com os profissionais de saúde nas barreiras sanitárias a partir da próxima semana. Os servidores receberam orientações sobre a rotina e fluxo de trabalho, paramentação, método de abordagem, e uso correto do termômetro para identificação de pacientes sintomáticos. Ao fim da capacitação, foram distribuídos aos servidores materiais de proteção permanente, como protetor facial e máscara N95.

As barreiras sanitárias fixas estão em funcionamento desde o dia 08 de junho em pontos estratégicos das saídas para São Paulo, Sidrolândia e Três Lagoas, onde o fluxo de veículos vindo dos municípios do interior de Mato Grosso do Sul e de outros estados é mais intenso. Até o dia 16 de junho, já foram 62.990 pessoas orientadas, 28.443 veículos abordados e 94 testes realizados, sendo nove positivos. Todos apresentaram anticorpo IgG, o que significa que a pessoa teve contato com o vírus, mas é considerada curada, não havendo risco de transmissão.

De forma inédita, foram distribuídas gratuitamente durante as abordagens cerca de 15 mil máscaras, confeccionadas e doadas por voluntários do Programa Mundial de Ajuda Humanitária “Mãos Que Ajuda”. Cerca de 30 pessoas estiveram envolvidas auxiliando neste trabalho.