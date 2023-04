Prefeitura lança oficialmente 6ª edição da Festa do Queijo; 7 mil pessoas são aguardadas em Rochedinho

Com uma degustação para lá de saborosa, a 6ª Festa do Queijo de Rochedinho foi lançada na quinta-feira (20) no Stand PrefCG durante a 83ª Expogrande. Tinha o famoso frescal, a muçarela, queijo em nozinho, com pimenta, cremoso e muitos outros, além é claro do famoso doce de leite de colher e de corte. Quem acompanhou o lançamento pôde experimentar cada uma das delícias produzidas pelos produtores da região e ter uma prévia do que será o dia 13 de maio.

A festa já virou tradição e a cada ano se fortalece como uma das principais do calendário de eventos de Campo Grande. Tudo começou como uma quermesse e hoje a expectativa é que mais de 7 mil pessoas passem pelo local que contará com a participação de cerca de 40 expositores e produtores.

“Eu quero agradecer a todos que estão aqui e acreditam no nosso trabalho e estão nos ajudando a potencializar a nossa Capital, em especial os dois distritos, o de Rochedinho e o de Anhanduí. Estamos falando da Capital das Oportunidades, oportunidades não só para os grandes, mas também para os médios e pequenos produtores, oferendo possibilidades para que fiquem na sua região e gerem trabalho e renda”, afirmou a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes.

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, frisou que este é exatamente o trabalho que a Prefeitura vem realizando para fortalecer e fomentar negócios na região.

“Nosso trabalho enquanto secretaria de Desenvolvimento Econômico é na organização do grupo de produção, na organização da parte sanitária. Então nós temos uma preocupação muito grande com todas as pessoas que vão nessa festa, que tenham uma ótima experiência e, principalmente, que ele volte de lá valorizando o produto local. Nós temos uma produção de alta qualidade e esta semana tivemos a felicidade de a prefeita assinar a sanção da Lei do SIM, que vai permitir que o produtor local esteja nas prateleiras de todos o Brasil”, comemorou.

Nascido em Rochedinho, o vereador Ademir Santana, que é autor da Lei 6198/19 que inseriu a Festa do Queijo no Calendário Oficial do Município de Campo Grande, falou da importância da legislação. “Eu sou de Rochedinho, estudei na Escola Barão do Rio Branco e foi a partir de indicação nossa que a escola se transformou em uma escola agrícola, sou de lá com muito orgulho e ver o crescimento dessa festa a partir de uma lei que nós criamos nos dá muita satisfação”, disse.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel, emendou e lembrou que a festa começou a ser realizada pela Prefeitura de Campo Grande em 2017. “A Prefeitura abraçou essa festa e este ano vamos realizar um grande evento com mais de 40 produtores. No dia 13 de maio, a partir das 17 horas, aguardamos todos vocês com muita comida boa e atrações musicais”, disse.

O subprefeito de Rochedinho, Silvio Santos, frisou o convite e pediu a todos para espalharem a notícia. “Vamos fazer uma festa linda, mais bonita do que foi a do ano passado e quem sabe superar esses 7 mil visitantes. Então, vamos juntos compartilhar nosso material nas redes sociais, chamar os amigos pelo whatsApp porque a festa vai ser boa demais”, disse.

A festa vai começar às 17 horas. Quem abre o evento é o grupo do pedal, que anualmente participa do evento. A expectativa é que 150 ciclistas deem início as festividades. Além da praça de alimentação, barraquinhas com queijos e derivados do leite, o evento contará com brincadeiras para as crianças e shows musicais da dupla Wilson & Cristiano, Filhos de Campo Grande e Laço de Ouro.

Marquem na agenda e venham com a família. É dia 13 de maio em Rochedinho, em frente à Escola Agrícola Barão do Rio Branco, localizada na Rua Guia Lopes, 340.

O evento é mais uma realização da Prefeitura de campo Grande, em parceria com a Subprefeitura de Rochedinho, Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e do Agronegócio (Sidagro) e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).