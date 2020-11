A Prefeitura de Campo Grande lança nesta sexta-feira (27), nas Moreninhas, o Plano de Recuperação Econômica com medidas de curto e médio prazo para retomar os investimentos públicos e privados e estimular o emprego e a renda da população. O plano se divide em quatro grandes eixos, com obras e investimentos públicos; medidas de desburocratização de empreendimentos privados; incentivos fiscais e acesso ao microcrédito. Os investimentos beneficiarão as sete regiões de Campo Grande, com obras na segurança, saúde, educação, infraestrutura, entre outros.

O evento acontece às 9h30, no Parque Jacques da Luz, localizado na Rua Barreiras, s/n – Vila Moreninha III.