Um portal focado no Turismo e na Cultura campo-grandense. Este é o Descubra Campo Grande, site criado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), para servir como fonte de pesquisa para os campo-grandenses e turistas interessados em saber mais sobre a cidade. O portal pode ser acessado pelo link https://descubracg.campogrande.ms.gov.br/ .

O Descubra Campo Grande foi lançado oficialmente na manhã desta segunda-feira, 16, junto com o clipe promocional que envolveu os músicos Victor Gregório e Marco Aurélio, Forzan, Índio e Ralf, Grupo Sampri, Vado Fernandes, Fred e Vitor, Guga Borba, Chicão Castro, Patrícia e Adriana e Marta Cel. A composição musical do hit promocional “Descubra Campo Grande” foi de Victor Gregório e Marco Aurélio.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Max Freitas, a plataforma foi pensada para ser referência quando o assunto é Campo Grande. “A campanha de divulgação foi criada com muito carinho em homenagem aos 122 anos de Campo Grande. O portal foi construído para que toda a população e os turistas pudessem conferir informações importantes como onde comer na cidade, onde ficar e o que fazer. Sentíamos falta de um sítio que agregasse todas essas referências”, diz ele.

O portal foi desenvolvido pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que também conta com uma coluna própria para divulgação das ações das ações institucionais.

Sobre o portal

Interativo e responsivo, o site Descubra Campo Grande é de fácil navegação. Na parte superior encontram-se os menus de eventos, o que fazer, onde comer, onde ficar, dicas, City Tour, compras, notícias, agenda cultural UFMS, Smiic e contato.

O Smiic é uma plataforma de cadastro de artistas interessados em se apresentarem pela Sectur. O menu Compras apresenta uma feira online de artesanatos locais.

O site será atualizado frequentemente a fim de trazer as melhores dicas aos internautas. O portal tem parceria com o Beber e Comer MS e com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Mato Grosso do Sul (ABIH MS).