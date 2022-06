O curso é para os servidores que atuam na limpeza, fazendo a merenda, além do pessoal administrativo das secretarias escolares, monitores de aluno, cujo trabalho é de extrema importância para o dia a dia da escola.

Cada uma das habilitações do Profuncionário é composta por 16 módulos – seis da formação pedagógica e dez da formação específica -, mais a prática profissional supervisionada, totalizando 1.260 horas. O Profuncionário é um curso semipresencial e com a oferta de Formação em Serviço é o diferencial da proposta em relação a outros programas de formação profissional. Os encontros presenciais começam ainda no mês de junho, com aulas aos sábados, no Centro de Formação Lúdio Coelho, na Semed.