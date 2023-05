Prefeitura lança projeto Adubando Oportunidades nesta quarta-feira (3)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, lança nesta quarta-feira (3) o projeto Adubando Oportunidades. Com vigência até 31 de dezembro de 2024, o projeto vai garantir adubo para a agricultura familiar pelos próximos anos.

Essa é mais uma iniciativa para fomentar e garantir sustentabilidade aos pequenos produtores de Campo Grande. “Muito importante dizer que este material doado, em seu estado primitivo, não tem valor econômico atribuído, sendo muitas vezes objeto de descarte pelas empresas que trabalham com a produção e comércio de sementes. Então, a gente faz essa conexão, fecha a cadeia produtiva e dá destino correto a esse resíduo levando possibilidade de crescimento para os nossos agricultores”, disse Adelaido Vila, secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio.

Ou seja, o insumo obtido por meio de três termos de cooperação, traz soluções inovadoras para a destinação correta e legal dos resíduos das sementeiras, como por exemplo do restaurante SESC, que pega a sobra dos alimentos e o transforma em um adubo riquíssimo em matéria orgânica entregando valor na cadeia produtiva do pequeno produtor.

Ou seja, o insumo obtido por meio de três termos de cooperação, traz soluções inovadoras para a destinação correta e legal dos resíduos das sementeiras, como por exemplo do restaurante SESC, que pega a sobra dos alimentos e o transforma em um adubo riquíssimo em matéria orgânica entregando valor na cadeia produtiva do pequeno produtor.

Após a entrega dos materiais, a Sidagro distribui o adubo aos pequenos produtores urbanos e rurais todo o material. No caso das sementes, a compostagem é finalizada nas duas escolas agrícolas de Campo Grande e depois o material também é distribuído gratuitamente.

O evento visa consolidar a parceria da Prefeitura com as empresas Sementes Boi Gordo Ltda. e Manejo Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. e com o restaurante SESC.

Para se ter uma ideia da importância desta ação, no ano passado a Divisão de Regularização Fundiária, Associativismo e Cooperativismo, que é um braço da Superintendência de Fomento ao Agronegócio, disponibilizou 60 toneladas. Já a Divisão de Insumos e Produtos para o Agronegócio entregou 172 toneladas de adubos.