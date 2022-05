O Programa Todos em Ação que acontece no Jardim Carioca vai levar mais de 10 cursos aos moradores da região nestes 15 dias enquanto diversas ações da Prefeitura de Campo Grande acontecem no bairro. Entre eles estão os cursos de Panificação, de Design de Sobrancelha, de Informática Básica, de Artesanato Sustentável, Oficina de Empada, de Geleia, além de palestras de empreendedorismo.

A Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários (SUASC) realizou ontem (23) uma oficina de pães para 30 pessoas na Escola Municipal Fauze Scaff Gattass Filho. Maria de Oliveira, uma das participantes do curso elogiou a iniciativa. “Este curso de pães é maravilhoso. Muitas mães estão aprendendo um pouco mais e até para garantir uma renda extra e acrescentar no dia a dia no que preciso for”, comemorou. Quem também expressou sua gratidão foi Dona Marcinha. “É muito gratificante participar deste curso por que geralmente é difícil vim em nosso bairro e quando vem temos que estar presente”.

Ministrando a oficina, Telma Nantes, exaltou a facilidade que é trabalhar com a massa de pães. “É uma oficina fácil, prática e rápida, a onde as participantes aprendem que podem fazer vários produtos com a mesma massa, desde salgados até pizzas”, explicou Telma.

Objetivo

As oficinas de geração de renda têm a finalidade de melhorar a qualidade de vida da comunidade, proporcionando a autonomia e a valorização humana. As atividades preparam os participantes a adquirir competências, habilidades e práticas para o exercício de uma atividade básica e que trará renda rápida para a manutenção financeira familiar.

Mais do que aprender teorias e técnicas, são ministrados processos de viabilidade financeira, geração de fluxos, gerenciamento do negócio, minimização de impactos ambientais e legitimidade social. Assim é possível aumento da renda social, estimulo a atividade econômica de forma cooperada, associada ou individualmente e a criação de negócios próprios.

Aos interessados em realizar essas oficinas que são ofertadas por região, podem verificar o calendário de cursos no site da SUASC pelo link www.campogrande.ms.gov.br/suasc ou entrar em contato pelo WhatsApp 2020-1205.