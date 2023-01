Foi de caminhão com câmera fria carregado de hortaliças e frutas como laranja, limão, batata, beterraba, alface e outros itens, que a Prefeitura de Campo Grande distribuiu na tarde dessa terça-feira (24), cestas de alimentos para as mais de 100 famílias dos bairros Vespasiano Martins, Parque do Sol e pessoas assistidas no Projeto Oásis – Centro de Recuperação para Mulheres, no Jardim Manaira.

Os hortifrútis são resultados da produção da Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA), localizada no Bairro Vilas Boas, uma extensão do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), com foco em atender pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social.

“A horta escola é mantida pelo FAC com apoio da Sidagro, abrangendo o Programa Hortas Urbanas e o Programa Agricultura Agroecológica. Nas cestas também têm produtos doados pelo Centro Estadual de Abastecimento (Ceasa) de Campo Grande, que foram manipulados em nossa unidade”, explica Adir Diniz, coordenadora geral do FAC.

A ação no Bairro Vespasiano Martins, região da grande Los Angeles, foi resultado do chamado da líder comunitária, Thalita Rodrigues, que realiza trabalho social na comunidade há 25 anos. “Liguei para o FAC e solicitei cestas de alimentos para cerca de 100 famílias aqui do bairro. Hoje conseguimos atender 70 delas, pois foram as que apareceram para buscar. Somos gratos à prefeita Adriane Lopes ao seu olhar sensível junto às comunidades”, disse a moradora e liderança comunitária.

“É muito boa essa ação, maravilhosa. Muitas pessoas aqui estão precisando de verdade, início do ano é mais difícil ainda. Temos várias despesas como IPTU e outros impostos que nesse momento acaba tirando um pouco do nosso prato, principalmente legumes que hoje em dia não é mais barato. Essa cesta já devolve a mistura para a nossa mesa”, conta Sônia Aparecida Fernandes, 50 anos e moradora do bairro há 20 anos.

Parque do Sol

Após atender a demanda com os moradores do Vespasiano Martins, o caminhão seguiu para a comunidade vizinha do Parque do Sol. Ao chegar lá, o câmara fria estacionou em uma das ruas, abriu o baú refrigerado e distribuiu mais 20 cestas para moradores que pediam por ordem de chegada.

Para que tem quatro filhos, de 1 a 9 anos, a cesta é bem-vinda quando um dos pais da casa está desempregado. “Início do ano já é difícil para qualquer pessoa que já está endividada e ainda com novos boletos que chegam por conta do período do ano. Chegar um caminhão praticamente na porta da sua casa e distribuir cestas com mantimentos é uma benção. Somos gratos à Prefeitura pelo apoio, veio em uma boa hora”, descreve Jennifer Benites, moradora no Parque do Sol há dois anos.

Jardim Manaira

E para encerrar o itinerário da ação, o FAC terminou de entregar o restante das 10 cestas com alimentos no Projeto Oásis – Centro de Recuperação para Mulheres. O amparo social atende 11 mulheres em estado de vulnerabilidade que fazem tratamento contra a adicção, e depende totalmente de doações de instituições ou pessoas da comunidade.

“Somos uma residência terapêutica, onde elas possam se sentir em casa, no aconchego do lar. Esse apoio da prefeitura é ótimo, pois contamos única e exclusivamente com doações. Agradecemos o FAC por nos apoiar nesse momento, com um público que devemos tratar com o maior carinho possível”, agradece Edvane Alves de Moura, diretora da instituição.

A clínica oferece tratamentos para dependentes químicos que ajudam no resgate, desintoxicação, reabilitação, prevenção a recaídas e o posteriormente, na reinserção social.