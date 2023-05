Prefeitura leva mutirão de serviços para Anhanduí neste sábado

O sábado (13) será de mutirão de serviços diversos para toda a região do distrito de Anhanduí. Durante a segunda edição de 2023 do programa ‘Todos em Ação – A Prefeitura mais perto de você’, a população terá acesso a vagas para o mercado de trabalho, testagem de Hepatite, Sifilis e HIV, além de atendimento veterinário, orientação jurídica e até sala do empreendedor. A ação, que percorre todas as regiões urbanas da cidade, teve início neste ano pelo Anhanduizinho.

O evento começa logo cedo, às 8 horas, na Escola Municipal Isauro Bento Nogueira, localizada na Rua Mairiporã, 60, e segue até às 12 horas.

A partir do lançamento, durante sete dias serão ofertados serviços gratuitos para os moradores da região, além de oficinas e diversas outras ações em horários diferenciados.

Serão mais de 70 serviços voltados para a população, entre os quais serão oferecidas atividades culturais e recreativas, atendimentos de saúde, avaliação física, cortes de cabelo, emissão de documentos, sorteio de cestas básicas, entregas de mudas e serviços de orientações nas áreas da defesa dos direitos humanos, desenvolvimento econômico, da educação, entre outras opções disponíveis durante toda a manhã.

No mesmo período, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) fazem uma força-tarefa de varrição, capinagem, poda, limpeza e manutenção de boca de lobo, limpeza e pintura de meio fio, patrolamento, tapa-buraco, troca de lâmpadas e manutenção na iluminação.

A primeira edição de 2023 do Todos em Ação aconteceu no dia 25 de março, no Parque do Lageado, na Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli, e contou com a participação de cerca de 3,5 mil pessoas e diversas ações na região no decorrer daquela semana.

Serviço – Programa Todos em Ação no Distrito de Anhanduí

Data: 13 de maio (sábado)

Horário: das 8h ao meio-dia

Local: Escola Municipal Isauro Bento Nogueira

Endereço: Rua Mairiporã, 60