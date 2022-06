A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Sistema Comércio – Serviço Social do Comércio (Sesc MS) e Fecomércio MS – segue com a programação de cultura e entretenimento nos bairros da cidade com o projeto Sábado do Agito. O evento é gratuito e será realizado amanhã (18) no Bairros Coophasul .

A programação, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), começa às 16h, na Rua Cotegipe, n.º 999, e contará com duas atrações principais: uma oficina de danças urbanas para os moradores e visitantes, promovida pela Companhia Dançurbana, e um espetáculo teatral do grupo Circo do Mato para as crianças. Além disso, serão feitas pinturas faciais e haverá distribuição de pipoca e algodão-doce.

A peça que será encenada se chama “O Grandioso Mini Cirquim nas Arábias” e resgata números tradicionais de circo por meio de uma perspectiva mais atual. A mescla de teatro com técnicas circenses tem como pano de fundo a cultura árabe, tão presente em nosso estado, e o resultado promete encantar e divertir o público.

Serviço

O Sábado do Agito será realizado na Rua Cotegipe, n.º 999, próximo ao Bifão da Coophasul, a partir das 16h. A entrada é livre para toda a população .