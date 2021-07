Toda população, independentemente da idade, pode se vacinar contra a influenza a partir de hoje nas unidades de saúde da Capital. O vereador Ronilço Guerreiro pede para que as pessoas busquem a imunização, principalmente porque no inverno as pessoas sofrem com problemas respiratórios, resfriados e doenças como a gripe são comuns, por isso a importância de cuidado constante, principalmente com as formas mais graves do vírus. “Quem já se vacinou contra a Covid há mais de 15 dias ou quem ainda não tem uma data de previsão para essa imunização, deve buscar os postos e tomar a vacina contra a gripe. Temos que reforçar nossos cuidados, buscar estar imunizados e aproveitar que a vacinação está aberta para toda população”, comentou Guerreiro.

Segundo a prefeitura, a aplicação das doses será feita no período da manhã e de acordo com a disponibilidade nos pontos de vacinação e acompanhando o cronograma da Covid-19, que referencia alguns locais para aplicação exclusiva desse imunizante no período da tarde. A autorização para oferta destas doses para toda a população foi dada pelo Ministério da Saúde no último final de semana, visto que a cobertura dos públicos prioritários está muito abaixo do recomendado, que é de 90% do total esperado.

Atendimento

Durante esse período crítico da pandemia, a Câmara Municipal de Campo Grande decidiu restringir o acesso do público na Casa de Leis. Com isso os vereadores não poderão realizar atendimentos nos gabinetes, entretanto Ronilço Guerreiro tem mantido uma rotina de atendimentos via seus canais digitais, entre eles o Gabinete Virtual e Gabinete de Rua.