A Prefeitura montou uma força-tarefa com 50 trabalhadores, 15 caminhões, além de 5 máquinas pá carregadeiras que desde às 7 horas da manhã desta sexta-feira (21) estão sendo empregados na recuperação dos estragos provocados pelo temporal, basicamente queda de árvores e serviço de limpeza. No final da tarde de ontem caiu em Campo Grande uma chuva forte acompanhada de ventos de até 100 km/h.

Em cooperação com o Corpo de Bombeiros, ainda na quinta-feira à noite, a Defesa Civil atuou de forma emergencial na remoção de árvores tombadas pelo temporal que obstruíam o trânsito ou colocavam em risco a segurança da população. Foram feitas intervenções para desobstruir trechos das ruas 14 de Julho, Barão do Rio Branco e Amazonas, onde árvores caíram atravessadas sobre a pista.

Logo pela manhã a prefeita Adriane Lopes, acompanhada do secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, esteve na Avenida Ernesto Geisel, trecho próximo ao Horto Florestal. No local, a força da chuva derrubou duas placas de concreto do canal do Córrego Segredo. As peças de 12 metros cada uma, que pesam 20 toneladas, poderão ser reaproveitadas porque ficaram intactas mesmo após tombarem. Serão reerguidas e fixadas no barranco do córrego com travamento com perfil metálico, solução já adotada em outros trechos do canal onde ocorreram a mesma situação.



Como medida de segurança foi interditado a pista de rolamento que margeia o canal no trecho danificado. A previsão é que neste sábado sejam iniciadas as obras de recuperação do canal. A mobilização de pessoal e equipamentos vai exigir a interdição da pista bairro/centro na quadra entre a Travessa Pires de Matos e a Rua 26 de Agosto. A previsão é que o serviço de reparo do canal seja concluído em três semanas, se as condições climáticas permitirem.

Outra frente de serviço em ritmo acelerado é o de remoção de árvores e galhos derrubados pelo vendaval. Na Rua Itiquira, Bairro Santa Fé, por exemplo, a remoção de uma sibipiruna que caiu sobre a grade da casa de dona Suely Nascimento, começou por volta das 9 horas e se estendeu até às 11 horas. Segundo o biólogo Ricardo Menezes, que coordena a equipe, como era uma árvore de grande porte, o trabalho exigiu a mobilização de 8 trabalhadores, um caminhão munk, duas pá carregadeira e três caminhões caçamba, necessários para a remoção do tronco e galhos.

A Prefeitura orienta a população a buscar auxílio por meio da Central de Atendimento 156. As equipes estão preparadas para registrar as demandas e enviar aos órgãos responsáveis pela execução do serviço. A Central 156 funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 21h e aos sábados das 8h às 12h.