O Programa RECICLAC visa ações com objetivo de conscientização sobre o Meio Ambiente e práticas Sustentáveis. A apresentação do programa iniciou com um minuto de silêncio, em respeito às vítimas ceifadas pela covid-19.

“Agradecemos a Administração Municipal através da Prefeita Gerolina, por permitir e incentivar um projeto tão relevante, trazendo novas práticas de sustentabilidade para nossa sociedade, agradecemos também as empresas parceiras, GreenPlac, cooperativa Sicredi de Água Clara e Kurica Ambiental , por aderirem ao RECICLAC”, ressaltou a Secretária de meio ambiente Letícia Feitosa.

O programa dará sequência nos próximos anos, e para as próximas semanas haverá as seguintes ações:

1 – PROJETO PULMÃO VERDE – 04/05/2021

Ato simbólico em homenagem aos munícipes que perderam suas vidas para a Covid-19.

➢ 2 – CAMPANHA DO SACO VERDE – 05/05/2021

Distribuição de sacos verde com objetivo de incentivar a população na separação do lixo para a coleta seletiva.

➢ 3 – INSTALAÇAO DE 2 ECOPONTO – 11/05/2021

O objetivo é centralizar os materiais reciclados para uma coleta mais rápida e eficaz nas avenidas, que contém grande número de comércios.

➢ ENTREGA DO SACO VERDE PARA A POPULAÇAO – 13 e 14/05/2021

No dia da coleta seletiva que acontece nas quartas feiras o saco verde que estiver disposto será substituído por um novo.

➢ 4 – CAMPANHA “EU SOU MAIS SUSTENTABILIDADE” – 17 à 21/05/2021

Serão postados vídeos curtos de ações sustentáveis nas redes sociais com objetivo de incentivar a mudança de hábitos.

➢ 5 – “PROJETO FLORESTA URBANA” ARBORIZAÇÃO NOS BAIRROS – 28/05/2021

Arborização no bairro Novo Horizonte, aproximadamente 500 mudas serão plantadas.

JUNHO:

➢ 6 – CAMPANHA MAIS FRUTA NO QUINTAL – 07/06/2021

Em parceria com a empresa GreenPlac será realizado um drive thru para entrega de mudas de árvores frutíferas.

➢ 7 – PROJETO PAPA PILHA – 10/06/2021

Em parceria com o Banco Sicredi, serão instalados seis coletores de pilhas e baterias em órgão público e privados com grande fluxo de pessoas.

➢ 8 – PROJETO ECO ÓLEO – 15/06/2021

O objetivo é fazer um melhor descarte de óleo de cozinha usado, evitando assim que ele seja despejado no meio ambiente contaminando o lençol freático.

Maiores informações na Página Oficial da Prefeitura Municipal de Água Clara.