Com o recebimento de mais 80 doses contra o Novo Coronavírus enviadas pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Água Clara anuncia a continuação da Campanha de Imunização contra a Covid-19. Nessa 7º etapa, o foco será a aplicação em idosos acima de 75 anos de idade.

NOVIDADE/ Drive Thru

Na sexta dia 12/03. Vai acontecer o Dia “D” a partir das 7:00 da manhã pelo modo Drive Thru, na unidade básica de saúde (Ubsf) Maria do Carmo.

Rua Adelaide Rodrigues dos Santos 01. Todas as medidas de segurança serão tomadas para evitar a propagação do vírus.