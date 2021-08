Na manhã desta Quarta-feira (11), o Centro de Atenção Psicossocial de Rio Verde (CAPS), em parceria da Assessorias Especiais de: Esporte e Lazer, Turismo e Meio Ambiente estiveram realizando a fixação de diversas placas de Valorização à Vida.

As placas foram fixadas às margens da Ciclovia com o intuito de despertar a atenção e conscientização das pessoas sobre o auxílio Preventivo ao Suicídio, que a equipe da Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde realizam.

A Coordenadora da Saúde Mental, Tatiane Ferreira de Melo agradeceu à disposição de todos que direto e indiretamente ajudaram colocar em prática essa ideia, principalmente os patrocinadores que foram 18 comerciantes que acreditam e confiam no trabalho do CAPS, e também, da Vanusa Lopes da Silveira e sua equipe da Assessoria Especial de Meio Ambiente, do Professor Carlos A. Olartechea é da sua equipe da Assessoria Especial de Esporte e Lazer e do Andres Claudio e a da sua equipe da Assessoria Especial de Turismo. E finaliza, Juntos Fazemos Diferença e Somos Luz na Vida de Alguém!