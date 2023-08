Prefeitura Municipal de Vicentina realizou o Concurso de Miss e Mister Terceira Idade.

No último sábado, (19/08)a Prefeitura Municipal de Vicentina, através da secretaria Municipal de Assistência Social realizou o Concurso de Miss e Mister Terceira Idade.

Em uma noite muito especial, 27 integrantes do Projeto Conviver de Vicentina desfilaram e deixaram o público maravilhado com tamanha emoção.

No primeiro momento, para se apresentarem, desfilaram com as camisetas que são o uniforme do projeto e em seguida vieram em trajes de gala, fornecidos pela prefeitura e deram um toque elegante para esse momento mágico, digno de concursos de Miss e Mister.

O Corpo de jurados foi composto por pessoas muito especiais e que trouxeram ainda mais requinte para esse momento. A alegria das famílias e amigos que vieram prestigiar nossos candidatos deixaram a noite ainda mais emocionante.

Para abrir o evento o Prefeito Marquinhos do Dedé usou a palavra e destacou a importância que esse projeto tem para a sua gestão: “ não há idade para sonhar e nem para realizar sonhos, não há idade para viver! Os nossos idosos estão aqui para provar que é possível atingir a longevidade com qualidade de vida e com muita alegria. Eles representam a nossa história, ajudaram a construir a nossa cidade e merecem todo carinho e cuidado. Cuidando dos nossos idosos estamos cuidando do nosso futuro e preservando a nossa história. Parabéns a todos os participantes e também à equipe organizadora.”

As palavras do prefeito só reforçam que reconhecer a importância dos idosos na nossa sociedade é fundamental, é esse reconhecimento que permite uma vida repleta de dignidade, autonomia, respeito e principalmente, a manutenção da autoestima.