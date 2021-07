Na tarde desta quarta-feira (14), a Administração Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, realiza a retirada dos resíduos sólidos da UPR, onde existe uma lei que todos os rejeitos devem ter uma disposição final ambientalmente adequada em aterro sanitário.

Em relação à deposição do lixo ao solo, existe um termo de ajustamento de conduta com o MPE, onde desde 2017 entrou em vigor a lei, para não utilizar esse tipo de deposição do lixo ao solo por conta da contaminação ambiental, hoje a Administração Municipal vem retirando todo lixo antigo desde 2017 e dando destino final correto ao aterro sanitário.

Em atendimento ao TAC, a área do transbordo está em fase de ampliação, e nesta semana já irá iniciar a deposição de resíduos sólidos no container, e a partir de então Nova Alvorada do Sul terá sua coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos para o aterro sanitário, salientando que através do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas junto ao Imasul, será realizada a recuperação da área degradada com todos os procedimentos ambientais corretos.