A Prefeitura de Campo Grande oferece 30 vagas para o curso de Higienização e Manipulação de Alimentos. As aulas serão ministradas nos dias 24, 25 e 26 deste mês, na sede da Sejuv localizada na Rua 25 de dezembro, 924 – 3º andar, Edifício Marrakech.

O objetivo é ensinar práticas de higiene que devem ser obedecidas pelos profissionais que trabalham com alimentos desde a escolha e compra dos produtos a serem utilizados no preparo do alimento até a venda para o consumidor.

Os interessados podem fazer as inscrições gratuitas, pelo contato (67)3314-3577 ou pelo WhatsApp (67)99302-5275.

Ítalo Alves, nutricionista da Sejuv e responsável em ministrar as aulas, explica que o curso faz parta da capacitação oferecida para a população, além de ser uma exigência Federal, com autonomia municipal. “Qualquer pessoa que pretende manipular alimento, precisa desse certificado. Para que um estabelecimento se formalize também é necessário o curso de higiene de manipulação”.

Parceria

A ação faz parte da Escola de Empreendedorismo e acontece na Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) em parceria com a Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).

A atividade, de fomento, contribui com desenvolvimento profissional e está entre as diretrizes da Secretaria Municipal da Juventude de Campo Grande, que segue as normativas que constam nos parágrafos I e II do Art. 4° do Estatuto da Juventude – Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013.