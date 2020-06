A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta nesta quarta-feira (24), 56 vagas de trabalho para candidatos com deficiência em Campo Grande. As oportunidades são para auxiliar de lanchonete (1), auxiliar de lojas e mercados (8), auxiliar de limpeza (2), auxiliar de linha de produção (3), carregador (2), motorista de caminhão (2), repositor em supermercados (26) e repositor de mercadorias (12).

Também há ofertas para o público em geral nas funções de alinhador de rodas (1), analista administrativo (1), auxiliar de linha de produção (5), auxiliar de marceneiro (1), auxiliar de sushiman (1), auxiliar técnico de refrigeração (1), azulejista (1), balconista de açougue (2), cozinheiro geral (2), eletrotécnico (1), empregado doméstico nos serviços gerais (1) e empregado doméstico arrumador (1).

Além destas citadas, acesse aqui as outras vagas disponíveis no site da Funsat.

As vagas já estão cadastradas e os interessados podem acessar o aplicativo Sine Fácil para realizar o autoencaminhamento, ou comparecer diretamente na Fundação Social do Trabalho, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). O atendimento devido a pandemia da Covid-19 é das 7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.Profissionais interessados e com experiência deverão comparecer na Funsat ou acessar o aplicativo Sine Fácil para ter acesso a mais informações.

Já as empresas que precisem contratar profissionais deste ou de outros segmentos, conte com o apoio da equipe técnica de intermediação da Funsat. Basta ligar para 4042-0585 e cadastrar suas vagas.