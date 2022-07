A Prefeitura de Campo Grande está com inscrições abertas para o curso de Noções de Contabilidade. A 1ª edição será nos dias 25 a 29 deste mês das 13h30 às 17h na Sejuv. Com 50 vagas ofertadas serão cinco dias de aprendizagem em conceitos, demonstrativos, balanço patrimonial, balancete, DRE, elaboração de partidas dobradas, perdas, ganhos e desembolso empresarial.

Segundo a ministrante do curso, professora Maria Clara de Souza Aculha, o curso será voltado para jovens que visam se aprofundar na profissão. “A Contabilidade adquire cada vez mais importância, principalmente devido ao crescimento das corporações e empresas que exigem eficácia dos profissionais contábeis com gama de informações que são necessárias para o estudo e controle do patrimonial”, explica.

A Contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. Ela alcança sua finalidade através do registro e análise de todos os fatos relacionados com a formação, a movimentação e as variações do patrimônio administrativo, vinculado à entidade, com objetivo d garantir o controle e fornecer a seus administradores as informações necessárias à ação administrativa, sobre o estado patrimonial e o resultado das atividades desenvolvidas pela entidade para alcançar os seus fins.

Serviço

O curso será de 25 a 29 de julho, das 13h30 às 17h na Rua 25 de Dezembro, 924 – 3º andar Edifício Marrakech. Para inscrições ligue para (67)3314-3577 ou pelo WhatsApp (67)9.9302-5275.