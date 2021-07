Toda criança gosta de correr, saltar e brincar, quando tudo isso se une a uma modalidade esportiva é a soma certa para vários benefícios à saúde. A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esporte e Lazer), oferece oficinas gratuitas de atletismo infantil no Parque Ayrton Senna.

A modalidade vem ganhando destaque entre crianças por ser um esporte dinâmico e divertido, unindo a visibilidade no caminho esportivo e auxiliando no condicionamento físico, coordenação motora, equilíbrio e interação social.

A agente social e professora Sílvia Fernanda de Jesus Queiroz ressalta que o atletismo inclui um conjunto de atividades e pode ser ensinado de maneira lúdica para crianças. Atualmente, 15 crianças fazem parte do projeto que acontece toda terça e quinta-feira, a partir das 8h, na pista do parque.

“Os exercícios fazem parte de um processo de iniciação básica para o esporte como saltar, arremessar e correr. Desta forma vamos aprimorando as técnicas e desenvolvendo o aluno para começar a participar de competições, sejam elas amadoras, escolares ou até competições grandes”, disse.

Com auxílio de discos, obstáculos, mini pista de corrida e caixa de salto, os pequenos atletas vem demonstrando desempenho na modalidade. Thais Camila Lopes Rodrigues é mãe de Emanoel Rodrigues Moreira,7, o pequeno é autista. Para ela, o esporte tem um papel fundamental no desenvolvimento físico do filho.

“Em casa todos gostamos de esporte e o Emanoel é hiperativo, então ele gasta muita energia aqui. Desde pequeno ele gosta de atividades físicas, como eu corro, trago ele para participar e ele adora. Ele ainda não tem idade para fazer o desporto paralímpico e com crianças maiores não consegue interagir, foi na oficina de atletismo que ele despertou mais interesse e interage mais com outras crianças da mesma idade”, conta.

Animado e sem faltar nenhuma aula, Enzo Angelo Rocha,6, ressalta “gosto de fazer todos os exercícios, principalmente correr”. A família exerce uma função entusiástica para ativar o talento da criança. O menino tem grande influência em casa, já que a mãe, Thais Aparecida Angelo Freitas, e o pai, Weverton Sales Rocha, estão diariamente envolvidos nas atividades do parque.

“Com as aulas escolares suspensas, ele sentiu muita falta da interação com os amiguinhos. Assim que liberaram as atividades físicas, decidimos participar e agora ele não fica um dia sem vir”, disse Thais. “Ele sempre foi ligado ao esporte, nós também gostamos, eu ando de bicicleta e também comprei uma para ele recentemente. Sabemos da importância do esporte para o crescimento da criança, ele se diverte e cresce de forma saudável”, complementa o pai.

Além do atletismo voltado para crianças e adolescentes, a Funesp oferece mais de 50 modalidades esportivas diariamente como natação, ballet, futebol, handebol, vôlei de praia, judô, ciclismo, karatê, taekwondo, jiu jitsu e basquete.

“Incentivar os filhos a fazer atividade física regularmente é um passo muito importante para garantir um crescimento saudável até a idade adulta, para um futuro mais ativo. O esporte é um meio de melhorar o desenvolvimento motor da criança, que acontece por meio de modalidades diversas”, finaliza o diretor-presidente da Fundação, Claudinho Serra.

A população pode conferir a lista de parques e praças mais próximas pelo site http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/parques-e-pracas/ para começar uma rotina saudável de exercícios físicos. Vale ressaltar que com o retorno das oficinas, todas as regras de biossegurança contra a Covid-19 vêm sendo aplicadas nos locais de uso coletivo, com disponibilidade de álcool em gel, uso de máscara dos agentes e distanciamento social.