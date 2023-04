Prefeitura oferece vagas para curso gratuito sobre Linkedin

A Prefeitura de Campo Grande abre inscrições para 50 vagas no curso gratuito sobre Linkedin. As aulas serão ministradas de 24 a 28 de abril, no período vespertino, das 13h30 às 17h, na sede da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, 3° andar do Condomínio Marrakech.

O objetivo do curso é capacitar, apoiar e auxiliar as pessoas que utilizam ou não o Linkedin. Dividido em cinco módulos, o curso abordará Introdução e criação de perfil; construção da rede de contatos; publicação de conteúdo; uso de grupos no Linkedin; uso do Linkedin para networking e oportunidades de emprego.

“Haverá atividades práticas em todos os dias de curso, como a criação de um perfil, a pesquisa de pessoas e empresas relevantes, a criação de postagens e a participação em discussões de grupo. Além disso, serão oferecidos recursos adicionais, como artigos, vídeos e guias para ajudar os participantes a aprofundar seus conhecimentos sobre a ferramenta”, salienta Igor Acosta Albuquerque, professor responsável pelas aulas.

São 50 vagas disponibilizadas e os interessados deverão realizar suas inscrições pelo telefone (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275.

Serviços

Curso sobre o Linkedin

Data: 24 a 28 de abril

Horário: 13h30 às 17h

Vagas: 50

Professor: Igor Acosta Albuquerque

Local: Secretaria Municipal da Juventude – SEJUV

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924, 3°andar, Condomínio Marrakech

Informações e inscrições: (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275