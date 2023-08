Prefeitura promove ação educativa em comemoração ao Dia Nacional da Vigilância Sanitária nas Moreninhas

Em comemoração aos 124 anos de Campo Grande, a subsecretária de Articulação Social e Assuntos Comunitários (Suasc) em parceria com a Vigilância Sanitária, realiza nesta segunda-feira (21), a “Ação Educativa Em Comemoração ao Dia Nacional da Vigilância Sanitária”, no bairro Moreninhas.

De acordo com a Suasc, o evento conta com atendimentos para orientação e ações educativas nos comércios e em postos móveis em toda a região, com equipes da vigilância sanitária.

Serão ofertados cursos de capacitação, como higiene e manipulação de alimentos, com a duração de 9 horas e com a formação de duas turmas. Boas práticas na área de salão de beleza e afins, com a duração de 4 horas e somente uma turma. E também cursos de formação profissional, como curso profissionalizante de depilação Egípcia (com linha), com a duração de 4 horas e com duas turmas, e o curso de designer de sobrancelha com henna, que terá a duração de 8 horas com uma turma.

A expectativa é que o evento entregue mais de 180 certificados, em uma cerimônia de encerramento com apresentação da Banda de Música Municipal.

Serviço:

Data: Segunda-feira (21)

Horário: Das 08h às 17h

Local: Igreja Nossa Senhora das Graças Rua: Pedra Branca, nº 158 – Moreninha II

Para mais informações basta ligar no telefone: (67) 2020-1148.