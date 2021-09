A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e da Superintendência de Gestão e Normas (Sugenor), realiza nesta sexta-feira (10) uma ação para lembrar o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

Uma mobilização para dar orientações à população e divulgar o trabalho da Coordenadoria Psicossocial da Semed foi realizada na Avenida Afonso Pena com a Rua 14 de Julho. Diversas pessoas que passavam pelo local puderam conhecer as ações desenvolvidas pela pasta junto aos trabalhadores da educação pública municipal e também aos alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Já no período da tarde a panfletagem acontece na sede da Semed, onde ocorre o Drive da Primavera – até às 17 horas -, evento realizado para arrecadar brinquedos e doces para entregar às crianças em situação de vulnerabilidade social em comemoração ao Dia das Crianças (no dia 12 de outubro). “Pessoas que sofrem de depressão ou têm ideação suicida devem buscar ajuda. Hoje temos atuação em todas as unidades da REME e prestamos apoio tanto aos servidores quanto aos alunos. A dor dividida dói menos”, afirma a superintendente da Sugenor, Alelis Izabel Gomes.

O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, hoje (10 de setembro), foi criado pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para chamar a atenção de governos e da sociedade civil para a importância do assunto. No Brasil, o “Setembro Amarelo” é a campanha que marca o mês dedicado à prevenção ao suicídio. Durante todo o mês de setembro outras ações serão realizadas pela Semed.

O corretor de imóveis Luis Ribas foi uma das pessoas que passou pela ação realizada no centro da cidade e fez questão de apoiar a orientação oferecida. “Meu filho, Rafael, cometeu sucídio há seis anos. Ele sofria desde os 13 anos, com situação de saúde e só descobrimos quando já era adulto, um mês antes da morte dele. Então é muito importante saber que um trabalho como este é feito para atender as crianças nas escolas públicas municipais. Isso com certeza ajuda e vai evitar que outros pais sofram a perda dos seus filhos”.

A Coordenadoria Psicossocial da Semed também é responsável pelo projeto “Valorização da Vida”, que desde a sua criação em 2018 já atendeu mais de 16,5 mil pessoas entre trabalhadores da educação, alunos da Reme e seus familiares. No dia 25 de agosto, a Prefeitura e a Semed inauguraram a sede da Coordenadoria Psicossocial, localizada na Rua Hermelita Gomes de Oliveira n. 1044, no Bairro Santa Fé.

O local é a sede de todo o atendimento psicológico e social da Reme e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30. Uma das frentes de trabalho é a do “Programa Valorização da Vida”, que trabalha a prevenção de suicídio, automutilação, além de prestar atendimento em casos de abuso, depressão e outras doenças relacionadas.

“Todas as nossas ações demonstram o cuidado que temos com os nossos servidores e alunos em relação à saúde mental. Existem problemas que sempre existiram no ambiente escolar e só a partir de 2017 houve uma preocupação para atuar na solução e oferecer atendimento. O trabalho do “Valorização da Vida” é de extrema importância para a Reme”, afirmou a secretária Municipal de Educação, Elza Fernandes.

A servidora aposentada, Maria Nilda Alves da Silva, é atendida pelo “Valorização da Vida” há um ano. “Eu tentei suicídio várias vezes, mesmo assim ouvia das pessoas que eu estava com frescura. Doença mental não é frescura. Encontrei ajuda no “Valorização da Vida”, me senti acolhida e cuidada. Agora que estou encarando o problema, estou melhor a cada dia”.