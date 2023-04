Prefeitura promove concurso de cartazes para alunos do 8º e 9º ano da Reme

A Prefeitura de Campo Grande divulgou o edital do 10º Concurso de Cartazes promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), destinado aos alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, matriculados na Rede Municipal de Ensino (Reme). O prêmio será um celular para os três primeiros colocados que apresentarem o melhor cartaz com o tema: “Drogas: prevenção ainda é a melhor estratégia, nossas crianças e jovens longe das drogas!”.

Segundo a publicação do edital no Diogrande desta quarta-feira (12), o concurso tem a finalidade de promover a prevenção ao uso de drogas nas respectivas instituições e união entre alunos dos oitavos e nonos anos do Ensino Fundamental, professores e equipe técnico-pedagógica.

Para participar do concurso, o aluno terá que apresentar preenchida a ficha de autorização de uso de imagem, assinada pelos pais e/ou responsáveis legais. A organização, coordenação e execução do concurso de cartazes, será de competência da comissão organizadora, formada por membros do Conselho Municipal Antidrogas de Campo Grande.

Portanto, os cartazes precisarão ser confeccionados individualmente pelos alunos e cada Escola Municipal participante deverá se organizar para selecionar os cartazes que melhor a representam, sendo que só poderá concorrer com apenas um cartaz. No cartaz selecionado na escola para representá-la, deverão constar, no verso, a identificação da unidade escolar e o nome completo do aluno que produziu o cartaz.

Para a confecção dos cartazes, os alunos necessitarão utilizar papel cartolina, preferencialmente na cor branca e as seguintes técnicas artísticas: a) predomínio da linguagem não verbal; b) desenho a lápis de cor, caneta hidrocor e/ou giz de cera; c) tinta com pincel ou a dedo.

Assim, as escolas participantes deverão entregar os cartazes para a comissão organizadora, que se instalará na Assessoria de Apoio aos Órgãos Colegiados/AAOC, na Rua Rui Barbosa, 691, Vila Santa Dorotheia. A comissão julgadora selecionará os três melhores cartazes, observando- -se os critérios estabelecidos, sendo: adequação ao tema; originalidade em relação ao tema; criatividade e harmonia.

Contudo, a entrega dos cartazes pelas escolas participantes, para a comissão organizadora, será no dia 5 de maio de 2023. Já a divulgação do resultado da seleção dos cartazes acontecerá no dia 6 de junho de 2023, com publicação no Diogrande.

Será premiado, com um celular, cada um dos três alunos que produzirem o cartaz escolhido pela comissão julgadora considerados os três melhores dentre os que representarem as escolas municipais participantes do concurso. A premiação será no dia 15 de junho de 2023, às 14h, no Colégio Adventista unidade Vilas Boas, na Rua Giocondo Orsi, n. 848, Vila Vilas Boas, Campo Grande.