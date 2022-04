A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) em parceria com a Fundação Municipal do Esporte (Funesp), está com as inscrições abertas para o curso de Arbitragem de Futebol de Campo. Podem participar jovens acima de 18 anos.

As aulas acontecem nos dias 29 deste mês a primeiro de maio. No dia 29, a partir das 18h às 22h30 e, nos demais dias, das 07h30 às 17h30 na sede da Sejuv localizada na Rua 25 de Dezembro, 924 – 3º andar Edifício Marrakeck.

O curso terá duração de 20hs e será ministrado pelos professores árbitros do SindArbitros-MS. As disciplinas ministradas serão: Regras do Futebol (Emerson Brito e Fábio Chitão), Preparação Física na Arbitragem (Raphael Cosmos) e Psicologia de Arbitragem (Emerson Brito). A aula magna será realizada pelo Cel. Sidney Barbosa, diretor de árbitros da Federação de Mato Grosso do Sul, entre os anos de 1987 a 2007.

Segundo o prof. Emerson Brito, o curso de arbitragem é uma oportunidade para os jovens conhecerem o mundo da arbitragem de futebol de campo, uma carreira com bastante oportunidades de atuação. “As oportunidades vão desde competições de base e amadoras até o nível profissional que envolve competições estaduais e nacionais, para árbitros que conseguem chegar ao quadro da CBF”, explica o professor.

A demanda por árbitros vem crescendo devido aos números expressivos de competições de base e de futebol amador. Para o adolescente Matheus Leite, que concluiu o curso de Arbitragem de Futebol de Campo, essa é mais uma oportunidade de qualificação para jovens atuarem no universo esportivo. “Sempre tive curiosidade sobre a arbitragem e, quando fiz o curso, ganhei maior conhecimento sobre as regras do futebol. Além disso, aprendi sobre as mecânicas da arbitragem, como fazer para ter um bom posicionamento em campo, além de ser uma grande oportunidade de renda extra, mesmo no estágio, já ganha uma ajuda de custo”, destaca o jovem Matheus.

Serviço:

Curso de Arbitragem de Futebol de Campo

Data: 29/4 a 01/5

Horários: 18h às 22h no dia 29/4 e 07h30 às 17h30 nos dias 30/4 e 01/5

Local: Rua 25 de Dezembro, 924 – 3º andar Edifício Marrakeck