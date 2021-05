A Guarda Civil Metropolitana, por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, vai passar por mais um curso de capacitação. Desta vez, os guardas municipais passarão pelo Curso de Capacitação para Utilização de Armamento Letal, semi-automático (pistola .40), em parceria com a Polícia Federal. Com esta capacitação, 35% do efetivo estará autorizado a portar este tipo de armamento e estar em condições de atuar na prevenção e redução da criminalidade.

A capacitação é realizada em parceria com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. O curso é homologado pela Polícia Federal e ao final do mesmo são emitidos os portes de armas. Já a Policia Rodoviária Federal ofertou os armamentos, os professores e o stand de tiros para que o curso fosse realizado. Saiba mais em http://www.campogrande.ms.gov.br