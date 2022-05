A Prefeitura de Campo Grande promoveu nesta terça-feira (3) o 1º Curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), que realizam atendimento ao público. A ação tem por objetivo facilitar a comunicação com os usuários que buscam serviços oferecidos nas unidades da Rede Municipal de Assistência Social, e garantir a inclusão da pessoa surda.

O curso é uma reivindicação antiga dos servidores e é realizado por meio de parceria entre a SAS e Secretaria Municipal de Gestão (Seges), promovido pela Escola de Governo de Campo Grande “Luiz Alexandre de Oliveira”, coordenado pela Gerência de Capacitação Profissional.

Nesta primeira turma, 30 profissionais participarão de dez aulas, duas vezes por semana, ministradas pela professora e intérprete de Libras, Dolores Britto, que também é responsável pela Gerência de Capacitação Presencial da Egov. O foco, nesta primeira etapa, será o conhecimento básico da Libras e as legislações que reconhecem a Língua como meio legal de comunicação e expressão da pessoa surda e garantem a elas direitos.

O secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes, frisou a importância da inclusão no atendimento ao público. “Nos sentimos realizados em investir em vocês. Esse é um curso que vai contribuir com a inclusão das pessoas surdas que buscam nossas unidades porque é fundamental que elas compreendam nossas orientações e tenham suas demandas atendidas”, afirmou.

De acordo com a superintendente de Gestão do SUAS, Marcilene Rodrigues, a iniciativa de realizar o curso consiste na compreensão da importância de assegurar à pessoa surda o acesso à comunicação e informação.

“É uma alegria ver esse grupo nesse primeiro curso porque é uma forma de valorizar o servidor e aprimorar seu conhecimento, além de reforçar o atendimento humanizado em nossa rede, por isso agradecemos muito essa parceria”, disse.

A diretora da Egov do município, Sônia Lira, ressaltou que os cursos da escola buscam a valorização do servidor por meio de capacitação, aperfeiçoamento e qualificação profissional. “Já adianto que o próximo módulo já está sendo preparado para dar continuidade ao conteúdo que vocês vão aprender agora”, revelou.

Pela primeira vez participando de um curso de Libras, as técnicas Rosimeire Aguiar Hashimoto, que trabalha na recepção do Cadastro Único e Dirce Lopes dos Santos, que atua no setor de emissão de carteirinhas para idosos e pessoas com deficiência, esperam aprimorar o atendimento ao público.

“Muitos têm dificuldade de entender nossas explicações sobre preenchimento de formulários e acredito que com o curso essa comunicação será mais fácil”, pontuou Dirce dos Santos.

Sobre

A Libras foi oficialmente reconhecida como a segunda língua oficial no Brasil através da lei nº 10.436 de 2002, e regulamentada pelo decreto 5626 de 21 de abril de 2005, em 2012, com a LBI – Lei Brasileira de Inclusão e Acessibilidade no território nacional.

A língua de sinais é um meio de comunicação oficial no Brasil, sendo necessário o respeito e uso para garantir os direitos dos surdos e acessibilidade contidos nos alvarás de funcionamento.