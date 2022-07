Com o tema: ‘Cadastro Único e Programas Sociais’, a Prefeitura de Campo Grande realizou nesta semana uma palestra voltada para as equipes da Proteção Social Especial da SAS. O evento aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social e recebeu cerca de 80 técnicos – entre assistentes sociais e psicólogos-, divididos em duas turmas.

A capacitação teve como objetivo compartilhar informações referente aos perfis socioeconômicos do público-alvo do Cadastro Único, características e especialidades dos principais programas e benefícios vinculados, como por exemplo o Auxílio Brasil e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A gerente de Gestão do CadÚnico, Viviane Brandão ressaltou que a equipe da Gerência de Cadastro Único da Proteção Social Básica/Especial tem como prática realizar capacitações para toda a rede, abordando os programas sociais vinculados ao Cadastro Único, com intuito de ampliar o conhecimento dos servidores que atuam na Política de Assistência Social em nosso município, dentro dos seus níveis de complexidade.

“Além de orientações e exposição de perfis de renda e programas vinculados, à Gerência de Gestão do Cadastro Único, com suporte da Superintendência de Proteção Social Básica, considera fundamental a capacitação, visto que o Cadastro Único dá visibilidade à população mais vulnerável e possibilita a integração de ações em diferentes áreas”, disse.

A técnica Leiva Pecorare, do Creas Norte, avalia a palestra como essencial na efetividade do atendimento ofertado. “A capacitação tem grande relevância na nossa atuação, todas as informações como cadastro único, programas sociais, normativas, legislação entre outros, são de grande importância para nossa atualização e para ofertarmos corretamente as orientações”, apontou.

Conforme determina a Política Nacional de Assistência Social (PNAS 2004), com servidores bem informados por meio da oferta simultânea dos serviços, programas e benefícios podemos trabalhar efetivamente a potencialização da capacidade de proteção, fortalecimento e desenvolvimento da família, contribuindo assim com a diminuição dos riscos e vulnerabilidades que o nosso público enfrenta.