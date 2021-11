Com mais de 330 animais adotados, a Feira de Adoção de Cães e Gatos, promovida pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea), chega na sua 7ª edição e última de 2021. O evento será realizado no próximo sábado (27), das 9h às 13h, no estacionamento da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

A feira surgiu com a necessidade de encontrar um novo lar para os animais que foram encontrados em situação de abandono e maus-tratos acolhidos pelo segmento da proteção animal. Nesta edução, serão cerca de 80 animais disponíveis para adoção, entre cães e gatos, adultos e filhotes.

Para adotar é preciso preencher e assinar um termo de adoção, guarda responsável e passar por uma entrevista. O futuro tutor deve ser maior de idade, trazer um documento pessoal com foto e comprovante de residência. Os animais que estarão disponíveis para adoção tiveram uma visita prévia da equipe da Subea Itinerante onde são avaliados clinicamente, vacinados com a vacina antirrábica, vermifugados, terão a castração garantida e serão microchipados pelo CCZ. Além disso, os tutores que adotarem, ganham um kit com os primeiros cuidados, com amostras de ração, comedouro e sachês.

A subsecretária do Bem Estar Animal, Ana Cristina Camargo, comentou sobre o sucesso das feiras anteriores. “As outras edições da feira foram um sucesso. A adoção responsável é mais uma forma de proteger nossos animais, além de principalmente ajudar a desafogar os lares temporários dos protetores independentes”, ressalta.

Ainda, segundo a subsecretária, a ação tem ajudado a conscientizar sobre a importância da guarda responsável de animais. “A feira de adoção também é uma maneira de conscientização da população campo-grandense sobre a guarda responsável, os cuidados com os animais e sobre abandono e maus-tratos, além de ser um mecanismo de apoio aos protetores independentes e ONGs”, frisa.

Para a sexta edição da feira, os animais que estarão disponíveis para adoção já estão pré-definidos, para quem desejar participar das próximas edições, ONGs e protetores independentes podem ligar no telefone 2020-1397 ou entrar em contato pelo e-mail atendimento.subea@segov.campogrande.ms.gov.br.

Espaço Solidário

As ONGs e Protetores Independentes também terão o Espaço Solidário que será disponibilizado durante a edição da Feira de Adoção, para que possam realizar o Bazar Beneficente em benefício dos animais abrigados, venda de produtos, visando arrecadação de recursos para apoio nas atividades das ONGs e Protetores Independentes que atuam no segmento de proteção e defesa dos animais.