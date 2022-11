A Prefeitura de Campo Grande prorrogou até domingo (6) o período de inscrições para o processo seletivo simplificado de auxiliar pedagógico especializado para atuar nas escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme). As inscrições tiveram início no dia 28 de outubro, exclusivamente pelo site https://www.campogrande.ms.gov.br/semed/ , onde o candidato deve preencher formulário e anexar documentos digitalizados, de acordo com o edital, que foi republicado hoje (4) no Diogrande.

Além da inscrição, a seleção feita pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), prevê ainda prova objetiva que deve ser realizada no dia 21 de dezembro e tem caráter eliminatório e classificatório, e ainda prova de títulos. O profissional designado para a função oferecerá apoio pedagógico especializado, por meio de metodologias que atendam às necessidades específicas dos alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, matriculados nas escolas da Reme. Neste processo seletivo são oferecidas 150 vagas, além de cadastro de reserva, para carga horária semanal de 20h.

Para assumir a função de auxiliar pedagógico especializado, conforme o edital, os profissionais devem entregar a documentação comprobatória – no ato da posse – e atender aos requisitos como ser graduado na área da educação – com licenciatura plena e especialização na área da educação especial -, sem vínculo efetivo com a Reme no turno em que forem atuar, e outras exigências previstas no edital.

O profissional designado para a função vai acompanhar os alunos público-alvo da educação especial na sala de aula e nos espaços físicos das unidades de ensino, viabilizando o acesso aos conhecimentos e conteúdos, sob a orientação do professor regente. Cabe ao profissional e apoio promover a interação e inclusão do aluno na sala de aula e nos diferentes espaços, organizar estratégias e recursos, a partir das necessidades específicas de cada aluno, para elaborar o plano educacional, e demais atribuições previstas.