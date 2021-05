O processo seletivo simplificado para seleção e contratação de profissionais interessados em atuar na função de assistente de educação infantil foi prorrogado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. No total são oferecidas 1.578 vagas e, de acordo com o Edital n.10/2021-02, publicado hoje (5) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), as inscrições podem ser feitas no período de 6 a 10 de maio.

O Processo Seletivo Simplificado irá selecionar profissionais de nível médio para contratação temporária, com carga horária de 40 horas e salário de R$ 1.200. Os profissionais selecionados atuarão nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.

Inicialmente o período de inscrição era entre os dias 3 e 5 de maio, porém devido a instabilidade do sistema on-line, o prazo foi prorrogado em mais cinco dias e deverão ser feitas exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo.

Para mais informações sobre esta convocação, o candidato interessado poderá acessar o Diário Oficial através do endereço https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/.