A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diogrande, desta quarta-feira (06), o Decreto n.14.588 que prorroga os efeitos do Decreto n. 14.383, de 16 de julho de 2020, mantendo a proibição de corte no serviço de fornecimento de água na cidade de Campo Grande-MS, por mais 15 dias, em virtude da Pandemia COVID-19 (Coronavírus). O Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2021.