A Prefeitura de Campo Grande prorrogou a suspensão temporária de cirurgias eletivas ambulatoriais e hospitalares na rede privada de saúde, no período de 15 a 21 de abril, em razão da pandemia de Covid-19. A resolução SESAU Nº 602, de 14 de abril de 2021, foi publicada na edição desta quinta-feira (15) do Diário Oficial do Município (Diogrande).

De acordo com a publicação, poderão ser realizadas cirurgias na modalidade hospital dia (day clinic), desde que não seja utilizada sedação profunda que necessite de medicamentos que estejam em falta no mercado, anestesia geral e/ou intubação. A medida visa otimizar a ocupação dos leitos hospitalares e recursos para atendimento de pacientes com Covid-19, de forma a preservar sua destinação para terapias intensivas e emergências, conforme necessidade.

Conforme a Resolução Sesau Nº 595, de 24 de março de 2021, até então vigente, a exceção era para as linhas de cuidado em cardiologia, urologia, oftalmologia, oncologia, nefrologia, bem como outras cirurgias essenciais das diversas especialidades médicas. Os casos excepcionais dependerão de autorização prévia da Sesau, mediante envio de justificativa clínica pelo médico responsável pelo paciente.