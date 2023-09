Prefeitura prorroga validade de concurso da Sesau de 2019

A Prefeitura de Campo Grande publicou, em edição extra do diário oficial, nesta sexta-feira, a prorrogação do Concurso Público de Provas e Títulos para cargos do Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU/2019.

“Fica prorrogado, por mais 02 (dois) anos, a validade do Concurso Público de Provas e Títulos para cargos do Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU/2019, homologado através do Edital n. 21/2019, de 11 de novembro de 2019, publicado no DIOGRANDE n. 5.743, de 14 de novembro de 2019, respeitando-se o período de suspensão, autorizado pela Lei n. 6.458, de 28 de maio de 2020 e regulamentado através do Decreto n. 14.371, de 29 de junho de 2020, alterado pelo Decreto n. 15.213, de 28 de abril de 2022”, diz a publicação.

No decreto a prefeitura revoga o publicado pelo então prefeito Marquinhos Trad em 2021, quando prorrogou o concurso por mais dois anos, alegando que na pandemia os prazos de concurso foram suspensos. Este decreto venceria dia 12 de novembro de 2023.

O concurso oferece vagas para enfermeiro, técnico de enfermagem, médicos de diversas especialidades, farmacêutico, assistente de serviço de saúde, auxiliar bucal, técnico em laboratório, técnico em radiologia, entre outros.

