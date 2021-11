A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), divulgou na edição do Diogrande desta sexta-feira (26), a convocação de ligas esportivas, associação de moradores e entidades que enviaram propostas para receber apoio do Fundo Municipal de Esporte e Lazer, para acompanhar a abertura dos envelopes do edital de chamamento.

A abertura das propostas enviadas acontecerá na sede da Fundação, localizada na Avenida Dr. Paulo Machado, 663, bairro Santa Fé, às 8h30, na segunda-feira (29). Nesta fase do edital número 02/2021, o objetivo é promover a execução de projetos voltados para recuperação e requalificação de equipamentos comunitários de esporte e lazer.

“O edital de chamamento é um processo mais rápido e de agilidade, devolvendo a população mais qualidade de vida e incentivando o esporte. Cada entidade que apresentou um projeto de revitalização pode receber o apoio de até R$ 200 mil”, explica o diretor-presidente da Funesp, Claudio Serra.

Mais informações sobre o chamamento podem ser conferidas na edição de hoje do Diogrande: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/