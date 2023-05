Prefeitura publica lista de entidades habilitas para credenciamento de barracas no Arraial de Santo Antônio

Foi publicado na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande desta segunda-feira (29) as 21 entidades habilitadas a comercializarem seus produtos nas barracas da 21ª Festa de Santo Antônio, que acontece de 9 a 13 de junho, na Praça do Rádio Clube.

A análise foi realizada na tarde de hoje, pela Comissão Especial de Seleção. Estão aptas as seguintes entidades: Associação São José, Associação de Moradores Bairro Guanandi I, Instituto Causadores da Alegria, Instituto Manoel Bonifácio, Associação Sul-mato-grossense de Amparo à Criança e ao Adolescente, Associação de Mães Trabalhando a Inclusão – Amati, Federação Sul-Mato-Grossense de Futevôlei, Recanto da Criança, Obras Sociais da Sociedade Espírita – Allan Kardec, Grêmio Recreativo os Catedráticos do Samba, Associação Ile Sola Iya Legle Ita Ode, Associação de Moradores Vila Jacy, Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande, Associação Clube Assistencial Assistência & Vida, Associação Campo-grandense da Pessoa com Deficiência, Associação dos Artesões e de Comida Cultura, Típica, Regional, e Familiar, Associação Lar do Pequeno Assis, Associação dos Artesãos e de Comida Cultura, Típica e Regional e Familiar, Associação Movimento Mãe Águia De Combate A Violência Sexual, Associação e Projeto Social Hassan, Associação dos Ostomizados do Estado de Mato Grosso Do Sul.

Amanhã, 30 de maio, às 14h, no auditório do Instituto Mirim, localizado na Avenida Fabio Zahran, 6.000, acontecerá o sorteio das disposições das barracas, bem como dos produtos a serem comercializados. O resultado será publicado no mesmo dia, na edição extra do Diário Oficial.

No dia 8 de junho a Praça do Rádio começa a ser montada para receber a encenação do Corpus Christi, que para a Igreja Católica acontece 60 dias após a Páscoa, onde lembra o ato, registrado na Bíblia, realizado por Jesus na Quinta-Feira Santa, véspera da sua morte, quando ceou com os discípulos.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail contato.arraialpmcg@gmail.com