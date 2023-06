Prefeitura publica lista dos convocados para o programa locação social da região central

A Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhsf), publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (16), a lista dos inscritos para o Programa de Locação Social. Ao todo, foram 861 convocados para alugar um imóvel com subsídio da Prefeitura na região central da cidade.

Conforme edital, os beneficiários, convocados nesta lista, deverão comparecer das 9h às 18h na Loja da Amhasf, localizada no Shopping Norte Sul Plaza, Av. Presidente Ernesto Geisel, 5.259 – Jd. Joquei Club, Campo Grande-MS.

Do 1° ao 287 da lista, a data de convocação é de 19 de junho, de 288 a 574 no dia 20 de junho e de 575 a 861 da lista, a data de convocação de 21 de junho.

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários destaca que, de acordo com o Art. 2º do edital, o não comparecimento na data estipulada, acarretará na desclassificação do convocado.

Confira a lista na íntegra clicando aqui a partir da página 31.