Oito contribuintes foram contemplados com prêmios no 1° Sorteio do Concurso IPTU dá Prêmios de 2021, realizado na manhã desta quarta-feira (18). Durante o evento, também foi realizada a entrega da premiação do 4º sorteio da Nota Premiada aos contribuintes que exigem nota fiscal na compra de produtos e serviços no Município de Campo Grande.

Os contemplados da Nota Premiada foram Elisberto de Souza Riquelme, recebeu R$ 5 mil reais, e Maria Eduarda Fernandes de Sá, R$ 15 mil reais. A premiação de R$ 50 mil reais não será entregue porque ao preencher os dados, o contribuinte não escreveu o nome corretamente. Ele se identificou como: Fulano da Silva, filho de: Fulana da Silva”.

O prefeito Marquinhos Trad destaca a importância do contribuinte pagar o IPTU em dia para que os recursos sejam investidos em melhorias na cidade. “Os valores que a gente arrecada com o pagamento do IPTU nem sempre é suficiente para suprir as necessidades da nossa capital e, por isso, muitas vezes temos que buscar recursos fora, ou no Estado ou na União. É um caminho muito moroso, não é rápido. É fundamental que os cidadãos também façam sua parte, pagando o IPTU em dia. Quem ganha com isso são todos os campo-grandenses”, ressalta o prefeito.

O ganhador da Nota Premiada, Elisberto de Souza Riquelme, disse que tem como hábito pedir nota fiscal porque acredita que é uma forma de ajudar o Município. “Sempre peço para incluir meu CPF e a nota fiscal, inclusive tem estabelecimentos que não querem dar e ainda assim eu exijo, porque penso que todos devemos contribuir com nossos impostos para que sejam revertidos em serviços para a sociedade”.

Ganhadores do 1° Sorteio IPTU dá Prêmios 2021

Notebooks: Vivaldo José da Silva, Elizabeth Garcia e Adelson Morais dos Santos.

Aparelhos de TV: Ricardo Henrique Queiroz Gueles, Vagnaldo Tadeu Frederico e João Roberto Ambrosio.

Motocicleta O KM: Noel Antônio Soares

Carro O KM: Noemy Dalpasquale