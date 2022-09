Com a chegada da Primavera – Estação das Flores -, professores das oficinas da Funesp que atuam na Praça do Belmar Fidalgo, idealizaram para esta quinta-feira (29), a partir das 7h30, se o tempo estiver firme, uma aula temática que envolve modalidades do Pilates e Ginástica na cadeira. A atividade será iniciada com a preparação dos ornamentos relacionados ao tema da aula, feitos pelos próprios participantes das oficinas e professoras.

O evento é promovido pela Prefeitura de Campo Grande e tem por objetivo fazer a integração social e oferecer ênfase ao cuidado com os materiais utilizados.

Nas aulas serão utilizadas cadeiras, mesas, aparelhos de som e computadores para atendimento aos participantes. O evento deve receber por volta de 40 pessoas. Os alunos e professores irão fazer um café para comemorar os aniversariantes do trimestre.

Para uma das alunas praticantes das atividades do Belmar, Leila Mércia Zanatta, a aula é um momento de socialização entre as participantes.

“Acho importante acontecerem essas atividades especiais em datas comemorativas. Elas produzem a construção de boas memórias para compor a história das pessoas, bem como permitem florescer o espírito de fraternidade e união entre elas. Minha expectativa para a aula da Primavera é que nela a energia e a alegria da comunhão entre as pessoas floresçam e perfumem a vida. Nesse clima, a esperança e a fé desabrocham e enfeitam nossa jornada”, expressou Leila Mércia Zanatta, que é psicóloga.

A servidora pública federal aposentada, Aparecida Cavaretto disse que está ansiosa para a aula desta quinta. “Primeiro pelo tempo instável, mas principalmente pela surpresa que a professora vai nos proporcionar. Ela é sempre muito criativa, suas aulas temáticas sempre nos surpreendem, nos faz vibrar pela alegria de viver e podermos fazer atividades físicas tão divertidas e eficazes”, pontuou Aparecida Cavaretto.

A Aula da Primavera é realizada pela Fundação Municipal do Esporte e segundo o presidente da entidade, Odair Serrano, iniciativas como esta contribuem com a saúde dos participantes.

“A Funesp está sempre promovendo e atuando para proporcionar eventos como esse, levando mais saúde para o cidadão, com a prática de exercícios. A equipe técnica da Fundação está sempre atuante para promoção de eventos com a máxima qualidade”, finalizou Serrano.

Serviço

Na Praça existem duas quadras poliesportivas, arena para quadras de areia, pista de corrida e caminhada, banheiros, duchas, campo de futebol suíço, playground infantil, área para ginástica, sede administrativa, muito verde e uma nova e forte iluminação de led.

A Praça do Belmar fica localizada na Rua Dom Aquino, 2.536, Centro. O local funciona de segunda a sexta das 5h às 22h. Para mais informações o interessado pode ligar para o telefone: (67) 3314-3971.