Prefeitura realiza capacitação para efetivo da Guarda Civil que atua na Ronda Escolar da Reme

A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) iniciou nesta quarta-feira (26) o Curso de Formação Continuada para a Guarda Civil Metropolitana com foco nas equipes que atuam na Ronda Escolar e GCMs lotados em unidades de educação.

Com a participação de cerca de 250 agentes e carga horária de 12 horas, a capacitação tem o objetivo de promover estreitamento de laços entre as secretarias para que a segurança seja cada vez mais efetiva no ambiente escolar.

“Essa equipe é específica da Ronda Escolar, eles estão participando desta formação continuada para que esses laços sejam estreitados ainda mais, a fim de que seja oferecido um serviço de segurança cada vez mais efetivo nas nossas escolas”, destacou Mônica Cristina Silvano, responsável pelo Setor de Acompanhamento de Conflitos, Violência e Evasão Escolar (Secoe).

Abordagem, postura, tratamento dispensado à população e questões ligadas à legislação estão entre os pontos tratados em palestras que serão realizadas hoje e na sexta-feira (28).

“Quando se trata de ambiente escolar, cada tipo de ambiente requer uma abordagem específica e, neste sentido, durante o curso é reforçada a atuação das equipes em todo o contexto, abordando os mais diferentes dispositivos de apoio. Para capacitar e melhorar a atuação dos guardas, buscamos esse curso através, inclusive, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, por meio de capacitações que fizemos para apresentar esse conteúdo ao nosso efetivo”, ressaltou um dos palestrantes, o Subcomandante da GCM, Alexandre Pedroso.

A Ronda Escolar começou a atuar em 2023, com a finalidade de atender as unidades municipais de ensino no apoio à comunidade escolar, atuando no auxílio em travessias, mediação de conflitos, rondas de perímetro e externas, além de palestras de orientação.

“A rede de atendimento à criança e ao adolescente precisa funcionar de maneira integrada. Sem isso, não há atendimento de qualidade, já que a atuação precisa ter início, meio e fim. Por isso, o trabalho desenvolvido pela Semed com a Guarda Civil Metropolitana é de extrema importância”, disse o vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Marcio Benites Anastácio.

Essa parceria tem dado certo e ganhado destaque nacional. Recentemente, o Projeto Escola Segura, desenvolvido pela Guarda Civil Metropolitana, foi classificado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para habilitação do Edital Escolas, que visa fortalecer as capacidades institucionais dos órgãos de segurança pública para atuação nas escolas. Foram 789 propostas, segundo a União, com 132 habilitadas, entre as quais está a capital sul-mato-grossense, na 12ª posição.

“A Ronda Escolar, instituída na atual gestão já apresenta frutos. Por conta desse projeto, estão previstos mais de R$ 900 mil destinados a aquisição de viaturas e equipamentos para os servidores, fortalecendo ainda mais esse trabalho”, salientou o titular da Sesdes, Anderson Gonzaga.

Com a implementação da Ronda Escolar em abril deste ano, dez viaturas da Guarda Civil Metropolitana passaram a atender as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, exclusivamente, para reforçar as medidas de segurança nesses locais.

Para o secretário municipal de Educação Lucas Bitencourt, a parceria inédita entre as secretarias de Segurança e Educação é fundamental para que se tenha agilidade na resolução de problemas e seja oferecido um ambiente mais tranquilo, seguro e humanizado à comunidade escolar.

“Quando uma família deixa o seu filho na escola, ela confia a nós seu maior tesouro. Hoje temos 111 mil alunos matriculados na Reme. Para trabalhar por melhores resultados em prol dessas famílias, pela primeira vez na história de Campo Grande, a Secretaria de Educação tem caminhado efetivamente de mãos dadas com a Guarda Civil Metropolitana, o que tem trazido resultados nunca antes alcançados”, pontuou o titular da Semed.

“Com respeito a cada campo-grandense, e valorização aos nossos servidores, temos avançado com melhores entregas à população. Esta capacitação vem ao encontro das necessidades dos dias que vivemos e a Guarda Civil Metropolitana será referência e reconhecida nacionalmente no combate à violência contra as nossas crianças e adolescentes”, destacou a Prefeita Adriane Lopes.