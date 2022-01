A Prefeitura de Campo Grande dá continuidade à desinfecção de locais de grande fluxo na Capital. Nesta quinta-feira (20), será a vez das principais ruas da região do Santo Amaro receberem a aplicação do hipoclorito de sódio, medida de prevenção ao contágio do vírus da Covid-19. Os bairros Aero Rancho, Universitário, Pioneiro e Nova Lima já receberam os serviços.

Começando pela Rua Yokoama esquina com a Avenida Café Filho, os serviços terão início às 19 horas e contam com auxílio de 30 servidores da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura), Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Agetran (Agência Municipal de Transportes e Trânsito) e GCM (Guarda Civil Metropolitana). São utilizados dois caminhões pipa, cada um com 10 mil litros de cloreto, além de três bombas costais, dois canhões e um vaporizador.

A Guarda Civil Metropolitana utiliza um megafone para informar a população local sobre o trabalho realizado nas ruas, solicitando aos motoristas a retirada dos veículos para execução da desinfecção.

A orientação é que a população receba o serviço da melhor forma possível, para que tanto moradores quanto comerciantes e clientes não tenham nenhuma surpresa ou prejuízo, já que são usados produtos químicos durante a ação.

As ações de desinfecção foram retomadas pela Prefeitura no dia 12 de janeira, com a aplicação do produto nos 8 terminais de transbordo do transporte coletivo da cidade e no Ponto de Integração Hércules Maymone. Também já foi feita a higienização de várias repartições públicas.