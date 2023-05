Prefeitura realiza encontro com Conselheiros Regionais da Região Urbana do Prosa

A Prefeitura de Campo Grande realizou neste sábado (27), a 3ª edição do Café com Conselheiros Regionais, desta vez na Região Urbana do Prosa, com intuito de aproximar a comunidade do Poder Executivo e estabelecer parceria voltada ao atendimento de demandas diretamente com a população. A ação aconteceu na Escola Alceu Viana, Bairro Nova Bahia, organizado pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) em parceria com as demais secretarias do município.

“Esses encontros têm o objetivo de valorizar as identidades das lideranças comunitárias da nossa cidade. Hoje, essas pessoas que estão à frente dos conselhos em suas regiões são reconhecidas por meio de um cartão e quando chegam para atendimento no equipamento público, são valorizadas pelos seus trabalhos. Esse encontro é um convite aos nossos secretários para saírem de seus gabinetes e virem atender as demandas diretamente com as lideranças, que representam suas comunidades. Nossa gestão não é somente de gabinete, mas vamos onde estão as pessoas, até as comunidades, deixando o poder público mais acessível à população”, disse a prefeita Adriane Lopes.

No primeiro encontro, que aconteceu na Região Central e contou com a participação de lideranças das sete regiões de Campo Grande, foram confeccionadas as carteirinhas dos conselheiros regionais para identificar essas lideranças quando elas buscarem atendimento nas secretarias municipais. Hoje, representantes de 48 bairros da Região do Prosa foram atendidas diretamente pelos secretários em sua própria comunidade.

“É uma ótima iniciativa, porque cada região tem a sua demanda. E nessa reunião hoje aqui para atender especificamente o Prosa, tivemos uma resposta mais ágil, com todas as secretarias à nossa disposição. Nós conselheiros estamos aqui representado toda a comunidade com pedidos específicos, saindo daqui com resoluções, somos o elo de ligação da população com a prefeitura. Fui muito bem atendida pela Semed e Sisep, especialmente, que são os setores onde haviam maiores demandas da minha comunidade e saio daqui com tudo encaminhado”, explica Elza Matos, liderança comunitário do Bairro Mata do Jacinto.

Marilce Oliveira é presidente da Associação dos Moradores do Bairro Nova Bahia e aponta que o Executivo junto a comunidade, preza pela agilidade dos pedidos da população. “É uma maneira de chegar perto das pessoas, nem sempre elas se encorajam de se aproximarem das diretorias e secretarias. A prefeitura vindo até a comunidade, fica muito mais fácil de apresentarmos nossas reivindicações e demandas. Hoje, com todos os secretários aqui presentes, ficou muito mais fácil dar andamento em nossos pedidos. Acho que a solução é essa, prefeitura junto com as comunidades com essa atenção bem especial”, afirma.

Para o presidente do Conselho Regional do Prosa, Carlos Henrique Faustino, a ação é uma oportunidade de estabelecer contato mais efetivo com todo o dispositivo público municipal. “Nós temos um apoio muito grande da Prefeitura, sempre somos muito bem recebidos e atendidos, mas hoje saímos daqui com saldo positivo no atendimento de todas as secretarias e agências. Saímos fortalecidos com parcerias e atenção à periferia de Campo Grande, e daquele pensamento de que só a Região Central é valorizada”, explica Carlos, que também é liderança comunitária no Jardim Noroeste.

A primeira edição do Café com Conselheiros Regionais aconteceu na Região Central de Campo Grande. Já a segunda edição foi na Região Urbana do Lagoa, realizada na Associação de Moradores do Bairro Coophavila 2, no início deste mês. A próxima edição do Café com os Conselheiros Regionais está prevista para acontecer no dia 25 de junho, na Região Urbana do Bandeira.