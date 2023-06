Prefeitura realiza encontro com conselheiros regionais do Bandeira neste domingo

Depois das regiões urbanas do Centro, do Lagoa e do Prosa, agora é a vez da Região do Bandeira receber o Café com os Conselheiros Regionais. Organizada pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) em parceria com as demais secretarias do Município, a ação chega a sua quarta edição e será realizada neste domingo (25), às 8h30, no Centro de Integração da Criança e do Adolescente (CICA).

Criado com o objetivo de fortalecer a parceria entre o Poder Executivo Municipal e as lideranças comunitárias das 7 regiões da Capital, o Café com os Conselheiros promove a descentralização dos gabinetes, levando as secretarias para os bairros, criando um canal de comunicação direta entre Poder Pública e comunidades.

“Um projeto que traz excelentes resultados e valoriza essas lideranças tão importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Através do Café com os Conselheiros, temos possibilitado a esses líderes apresentar diretamente aos secretários suas demandas, com base nas prioridades locais, nos ajudando a realizar, cada vez mais, melhores entregas à população”, pontua a prefeita Adriane Lopes.

“As nossas expectativas para esse encontro com os conselheiros do Bandeira são as mais positivas. Teremos a oportunidade de, juntos com toda a equipe da prefeitura, discutir pautas de extrema relevância para nossa região”, afirma o presidente do Conselho da Região do Bandeira, José Humberto da Silva.

Ao todo, são 405 conselheiros em toda Campo Grande, compondo os 7 Conselhos Regionais, sendo 76 no Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho; 54 no Conselho Regional da Região Urbana do Bandeira; 46 Conselho Regional da Região Urbana do Centro; 46 no Conselho Regional da Região Urbana do Imbirussu; 68 no Conselho Regional da Região Urbana do Lagoa; 47 no Conselho Regional da Região Urbana do Prosa e 68 no Conselho Regional da Região Urbana do Segredo.

“A cada edição do Café com os Conselheiros Regionais, nós sentimos que os conselheiros se sentem valorizados. É a grande oportunidade do diálogo direto entre a comunidade e as secretarias. O evento é uma forma de reconhecimento da importância da participação dos conselheiros regionais na gestão democrática e participativa da cidade, cumprindo o estabelecido no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA), e aproximando cada vez mais a comunidade da administração municipal”, explica o coordenador da Coordenadoria de Gestão Democrática e Governança Local da Planurb, João Tomás Neto.

No dia 29 de julho será realizada a quinta edição do Café com os Conselheiros Regionais, a ação contemplará a Região Urbana do Anhanduizinho.

Serviço

Evento: Café com os Conselheiros Regionais da Região Urbana do Bandeira

Data: 25 de junho de 2023 (domingo)

Horário: 8h30

Local: Centro de Integração da Criança e do Adolescente (CICA)

Endereço: Rua Nair Alves de Castro, 113 – Jardim Nossa Senhor do Perpétuo Socorro – Bairro Rita Vieira.